Πρωθυπουργός Κατάρ: «Θα απαντήσουμε στο Ισραήλ - Ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους» - Real.gr

Πρωθυπουργός Κατάρ: «Θα απαντήσουμε στο Ισραήλ - Ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους»
Πρωθυπουργός Κατάρ: «Θα απαντήσουμε στο Ισραήλ – Ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους»

23:14, 10/09/2025
Πρωθυπουργός Κατάρ: «Θα απαντήσουμε στο Ισραήλ – Ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους»

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε σήμερα στο CNN ότι εξετάζεται συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ, στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Υποστήριξε ότι το Κατάρ έχει διαβουλεύσεις με συμμάχους του στην περιοχή και εξετάζουν μια μορφή συλλογικής αντίδρασης. «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε εξάλλου πως η ισραηλινή επίθεση δυναμίτισε τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ) Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους», είπε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

