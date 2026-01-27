Quantcast
Πρωθυπουργός της Ρουμανίας: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία» - Real.gr
23:39, 27/01/2026
  • Τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης προς τις οικογένειες των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν.
  • Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Ίλιε Μπολογιάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας πως «οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».
  • Οι άτυχοι φίλοι του Δικέφαλου του Βορρά επέβαιναν σε βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας στον δρόμο για τη Λυόν.

Τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης προς τις οικογένειες των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν.

«Εκ μέρους της Ρουμανικής Κυβέρνησης, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», έγραψε ο Μπολογιάν.

Οι άτυχοι φίλοι του Δικέφαλου του Βορρά επέβαιναν σε βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας στον δρόμο για τη Λυόν, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη με την ομώνυμη ομάδα.

 

