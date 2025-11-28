Πρωθυπουργός Βελγίου: Η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανατρέψει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, δήλωσε ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα έθετε τέλος στον σχεδόν τετραετή πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη.

«Η βεβιασμένη προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου δανείου αποζημίωσης θα είχε ως παράπλευρη απώλεια το γεγονός ότι εμείς, ως ΕΕ, θα εμποδίζαμε ουσιαστικά την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Ντε Βέβερ σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία είδαν οι FT.

Οι ηγέτες της ΕΕ προσπάθησαν τον περασμένο μήνα να συμφωνήσουν σε μια σύνοδο κορυφής για ένα σχέδιο χρήσης 140 δισεκατομμυρίων ευρώ (162 δισ. δολαρίων) από τα παγωμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη ως δάνειο για το Κίεβο, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του Βελγίου, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Βελγίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ελπίζει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Βελγίου σε ένα σχέδιο νομικής πρότασης που θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα σχετικά με τη χρήση των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη του Κιέβου το 2026 και το 2027, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα προκαλέσει αντίποινα σε περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτήσει το δάνειο των 140 δισ ευρώ προς την Ουκρανία.