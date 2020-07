Πρωθυπουργός Αυστραλίας για έξαρση κορωνοϊού: Πολύ περίπλοκη κατάσταση ειδικά στα γηροκομεία της Μελβούρνης - Aκύρωσε την περιοδεία του

Η συνέχιση της εξάπλωσης της πανδημίας στην πολιτεία ωθεί τις αρχές να προειδοποιούν πως η καραντίνα που επιβλήθηκε για 6 εβδομάδες ίσως παραταθεί.

«Η κατάσταση στα γηροκομεία στη Βικτόρια είναι πολύ περίπλοκη, έχουμε συνδυασμό μετάδοσης στην κοινότητα, που είναι πολύ διαδεδομένη στη Μελβούρνη, που φθάνει σε πολλές εγκαταστάσεις, ειδικά σε μέλη του προσωπικού που φροντίζουν ηλικιωμένους», τόνισε ο Μόρισον απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πολιτεία Κουίνσλαντ.

Prime Minister Scott Morrison will be cutting his trip to Queensland short to address issues facing Victoria's aged care sector amid the state's second coronavirus wave. @jekearsley#AusPol#9Newspic.twitter.com/K6xkdyrOMm