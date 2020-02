Πρωθυπουργός Αυστραλίας για κορωνοϊό: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με πανδημία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται είναι η παράταση της απαγόρευσης εισόδου στους ταξιδιώτες από την Κίνα κατά τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα, διευκρίνισε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη να ανασταλούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων, όπως οι λειτουργίες σε εκκλησίες ή οι αγώνες ποδοσφαίρου, ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις.

NEW: Australian Prime Minister Scott Morrison: "Based on the expert medical advice we've received, there is every indication that the world will soon enter a pandemic phase of coronavirus" pic.twitter.com/p7R6IFLGdM