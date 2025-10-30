Πρώτη επίσκεψη στη Συρία για τον Γερμανό ΥΠΕΞ Βάντεφουλ - Real.gr

Quantcast
Πρώτη επίσκεψη στη Συρία για τον Γερμανό ΥΠΕΞ Βάντεφουλ
Πρώτη επίσκεψη στη Συρία για τον Γερμανό ΥΠΕΞ Βάντεφουλ

12:45, 30/10/2025
12:45, 30/10/2025

Πρώτη επίσκεψη στη Συρία για τον Γερμανό ΥΠΕΞ Βάντεφουλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ μεταβαίνει σήμερα στη Συρία, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αφότου ανέλαβε το υπουργείο τον Μάιο.

«Με την πτώση της δικτατορίας του (Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ) Άσαντ ο συριακός λαός εισήλθε σε μια νέα εποχή. Θέλουμε πλέον να τον βοηθήσουμε να πάρει στα χέρια του το μέλλον της χώρας», δήλωσε πριν την αναχώρησή του ο Βάντεφουλ, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα και τον υπουργό Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι.

Η προκάτοχος του Βάντεφουλ, η Αναλένα Μπέρμποκ, επισκέφθηκε δύο φορές τη Συρία μετά την πτώση τον Δεκέμβριο του Άσαντ.

Τον Μάρτιο η Μπέρμποκ είχε συνομιλίες με τον Άχμαντ και τον Σαϊμπάνι και είχε παραλάβει προσωπικά τα κλειδιά της γερμανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, η οποία έκλεισε το 2012 μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου στη Συρία.

Τον Ιανουάριο η Μπέρμποκ επισκέφθηκε τη Συρία μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Γερμανία υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους και Αφγανούς πρόσφυγες που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο στη χώρα τους, κυρίως το 2015, με πολλούς από αυτούς να παραμένουν στη χώρα.

Οι μεταναστευτικές ροές και οι επιθέσεις με τζιχαντιστικό κίνητρο συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην άνοδο της ακροδεξιάς ωθώντας τον νυν καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

«Στη διάρκεια του αιματηρού εμφύλιου πολέμου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Σύροι βρήκαν καταφύγιο στη Γερμανία (…) Κάποιοι μάλιστα σκέφτονται να επιστρέψουν στη Συρία για να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους. Επιθυμώ να εμβαθύνω με τους εταίρους μας στη Συρία αυτή την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των χωρών μας», σχολίασε ο Βάντεφουλ.

