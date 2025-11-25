Πρωτοφανή επίπεδα πείνας στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας - Real.gr

Η αύξηση των τζιχαντιστικών επιθέσεων και η αστάθεια στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, την πιο πολυπληθή χώρα της Αφρικής, προκαλούν πείνα «σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν», προειδοποίησε σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

«Τριάντα πέντε εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια την περίοδο της σιτοδείας το 2026», «ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ στη Νιγηρία από τότε που διατηρούνται αρχεία και ο υψηλότερος στην ήπειρο», τόνισε το WFP.

Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με μια τζιχαντιστική εξέγερση, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 40.000 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 2 εκατομμυρίων. Από την αρχή του έτους η αύξηση των επιθέσεων αυτών έχει επιδεινώσει την κατάσταση ασφαλείας, περιλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας.

Στη βορειοδυτική και την κεντρική Νιγηρία ομάδες ενόπλων περιπλανώνται στην ύπαιθρο, λεηλατούν χωριά, ληστεύουν, απάγουν και σκοτώνουν τους κατοίκους.

Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν στη Νιγηρία τρεις μαζικές απαγωγές: περισσότεροι από 300 μαθητές και εκπαιδευτικοί ενός καθολικού σχολείου έπεσαν θύματα απαγωγής στην πολιτεία του Νίγηρα, 25 μουσουλμάνες μαθήτριες λυκείου απήχθησαν στην πολιτεία Κέμπι και 38 πιστοί απήχθησαν κατά την επίθεση σε εκκλησία στην πολιτεία Κουάρα.

Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο είναι η «περίοδος σιτοδείας», η περίοδος μεταξύ της σποράς και της συγκομιδής, όταν οι οικογένειες έχουν λίγα αποθέματα και αγοράζουν τρόφιμα. Η αύξηση των επιθέσεων και οι οικονομικές δυσκολίες αποδυναμώνουν τους αγρότες.

«Η προέλαση της ανταρτών αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα στο βορρά, με συνέπειες που εκτείνονται πέρα από τη Νιγηρία», δήλωσε ο Ντέιβιντ Στίβενσον διευθυντής του WFP στη χώρα.

«Οι κοινότητες υφίστανται μεγάλη πίεση από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και το οικονομικό στρες», πρόσθεσε.

Οι κοινότητες της υπαίθρου που βασίζονται στη γεωργία έχουν πληγεί περισσότερο. Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού.

Τα επίπεδα υποσιτισμού είναι ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ των παιδιών στις πολιτείες Μπόρνο, Σοκότο, Γιόμπε και Ζαμφάρα, σύμφωνα με το WFP.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη βορειοανατολική Νιγηρία βασίζονται στη βοήθεια του WFP, όμως οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση ανάγκασαν την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ να περιορίσει τα προγράμματά της τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περισσότερα από 300.000 παιδιά.

Στις περιοχές όπου έκλεισαν οι κλινικές, ο υποσιτισμός επιδεινώθηκε από «σοβαρός» σε «κρίσιμος» το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο μεγαλύτερος δωρητής του WFP, οι ΗΠΑ, έχουν μειώσει κατά πολύ τη διεθνή βοήθεια που παρέχουν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ενώ και άλλες χώρες έχουν ανακοινώσει περικοπές.

Το WFP προειδοποίησε ότι ως τον Δεκέμβριο θα έχουν εξαντληθεί οι πόροι του για την παροχή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μείνουν χωρίς βοήθεια το 2026.

Τον Μάιο ο ΟΗΕ είχε ανακοινώσει ότι χρειάζεται 160 εκατ. δολάρια για να προσφέρει «ζωτικής σημασίας» βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters