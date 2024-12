Πρωτοχρονιά 2025: Bίντεο από τα φαντασμαγορικά σόου ανά τον κόσμο

Στο Πεκίνο, εορτασμοί έγιναν σε ένα πρώην χαλυβουργείο στα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ στη Σαγκάη, πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν φωτορυθμικά σόου κατά μήκος του παγκοσμίου φήμης Περίπατου της Προκυμαίας και σε άλλες τοποθεσίες.

Στη κινεζική ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια.

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς, με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, δεν γιορτάζεται τόσο ευρέως στην Κίνα όσο αλλού, με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, με βάση το Σεληνιακό ημερολόγιο, να θεωρείται πιο σημαντική.

Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά του 2025, η χρονιά του Φιδιού, σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο, είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στην Ταϊβάν, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων διάρκειας έξι λεπτών και φωτορυθμικά σόου από το κτίριο-αξιοθέατο «Ουρανοξύστης της Ταϊπέι» ή "Taipei 101", που έχει ύψος 509 μέτρα.

Ταΐλάνδη, Ινδία και Βιετνάμ

Ιαπωνία, Νότια και Βόρεια Κορέα

Οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά στη Νότια Κορέα περιορίστηκαν μετά τη συντριβή αεροσκάφους την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο Muan. Η χώρα εισήλθε σε επταήμερο πένθος μετά τον θάνατο 179 ανθρώπων κατά τη συντριβή του Boeing 737 της Jeju Air.

Η μητροπολιτική κυβέρνηση της Σεούλ δήλωσε ότι η ετήσια παράσταση κωδωνοκρουσίας θα είναι ήσυχη, χωρίς παραστάσεις και με ένα λεπτό σιγής μετά την τραγωδία.

Στην Ιαπωνία, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο ναό Tokudai-ji του Τόκιο για να συμμετάσχει στον χτύπο των καμπανών για την έναρξη του νέου έτους.

Ωκεανία

Το Κιριμπάτι στην Ωκεανία που είναι γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων υποδέχτηκε πρώτο το νέο έτος. Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

