«Ψευδείς και παραληρηματικές»: Οργή από το Ισραήλ για τις δηλώσεις Λαβρόφ ότι «ο Χίτλερ ήταν εβραϊκής καταγωγής» - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η κυβέρνηση του Ισραήλ, κάλεσε σήμερα για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στην χώρα, ενώ ο πρόεδρος του «Μουσείου της Μνήμης» της Ιερουσαλήμ, Ντανί Νταγιάν, δήλωσε ότι «πρόκειται για ψευδείς, επικίνδυνες και παραληρηματικές δηλώσεις».

Ο Ισραηλινός υπουργός των Εξωτερικών Γαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι ο Λαβρόφ έκανε “μία ασυγχώρητη και σκανδαλώδη δήλωση.”

Lavrov held a 45 min propaganda session on prime time Italian TV.

The tv host asked Lavrov “Is Zelensky an obstacle to peace?”

Lavrov brazenly lied re “liberating” ???? from Nazis, stating: “Hitler was of Jewish descent—the biggest antisemites are the Jews."pic.twitter.com/f26cS1eyc7