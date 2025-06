«Ψήνεται» η Ευρώπη: Σε κόκκινο συναγερμό το Παρίσι - Σε ύψιστη επιφυλακή Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία - Real.gr

Δέκα έξι διαμερίσματα στη Γαλλία, μεταξύ αυτών το Παρίσι και η περιοχή του, τέθηκαν σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για καύσωνα για αύριο Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προβλέποντας πως η ζέστη θα είναι ιδιαιτέρως αποπνικτική στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα είναι το υψηλότερο επίπεδο υγειονομικού συναγερμού στη Γαλλία (μετά το κίτρινο και το πορτοκαλί) και επιτρέπει στις αρχές να ενεργήσουν και να περιορίσουν ορισμένες δραστηριότητες. Αντιστοιχεί σε έναν ακραίο καύσωνα, σπάνιο για τη διάρκειά του, την έντασή του, το γεωγραφικό εύρος του και με έναν ισχυρό αντίκτυπο για την υγεία στο σύνολο του πληθυσμού.

Πέραν της πρωτεύουσας, ο συναγερμός αφορά τα όμορα διαμερίσματα και ορισμένα διαμερίσματα που βρίσκονται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού.

Η τελευταία φορά που κηρύχθηκε ένας τέτοιος συναγερμός για τη Γαλλία ήταν τον μήνα Αύγουστο του 2023. Στην περιφέρεια του Παρισιού, είναι η πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια (7 έως 12 Αυγούστου του 2020) που αυτό το επίπεδο συναγερμού τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με τη Météo-France.

«Η κορύφωση του καύσωνα στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού θα είναι πολύ σφοδρή την Τρίτη και τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη» με μια ζέστη «ιδιαίτερα δύσκολη», προειδοποιεί η Météo-France.

Η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα αυτού του επεισοδίου με πολύ αυξημένες ελάχιστες θερμοκρασίες, μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου, ενδεχομένως και υψηλότερες κατά τόπους και τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 βαθμών Κελσίου, ενδεχομένως 41 βαθμούς Κελσίου στα διαμερίσματα που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό.

Ήδη, σύμφωνα με τη Météo-France, η Γαλλία γνώρισε τη θερμότερη νύχτα (Κυριακή προς Δευτέρα) που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Ιούνιο, ενώ και η σημερινή ημέρα, Δευτέρα, καταγράφει ένα μηνιαίο ρεκόρ.

«Η νύχτα που μόλις βιώσαμε είναι η θερμότερη νύχτα που η Γαλλία κατέγραψε» τον Ιούνιο, «καθώς ο δείκτης νυχτερινής θερμοκρασίας σε εθνικό επίπεδο έφθασε τους 20,2 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας τους 20,1 βαθμούς Κελσίου της 27η Ιουνίου του 2019», δήλωσε ο μετεωρολόγος Ματιέ Σορέλ.

Για τη Δευτέρα, «ο θερμικός δείκτης μέσης θερμοκρασίας έφθασε στους 28 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, τους 27,9 βαθμούς Κελσίου, την 27η Ιουνίου του 2019», συμπλήρωσε.

Εξήντα οκτώ διαμερίσματα στη Γαλλία, εκ των συνολικά 101, παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό.

Μονάχα τα διαμερίσματα κοντά στη Μάγχη και τα σύνορα με το Βέλγιο καταγράφουν θερμοκρασίες κάτω των 34 βαθμών Κελσίου.

Heatwave conditions will continue affect much of Europe through the week, but with the focus of the most anomalous heat moving southeastwards with time

Temperatures are expected to be 5-10°C above normal fairly widely, with some locations continuing to exceed 40°C 🌡️ pic.twitter.com/TSQYpvWt0n

— Met Office (@metoffice) June 30, 2025