Πτήση τρόμου στις ΗΠΑ: Γέμισε με καπνό το πιλοτήριο και η καμπίνα - Οι επιβάτες έκλαιγαν και ούρλιαζαν - Βίντεο

Σε βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, φαίνεται η καμπίνα να γεμίζει καπνό από το μπροστινό μέρος, με τον podcaster Γκάρι Βον να λέει ότι η ορατότητα είχε περιοριστεί τόσο που εκείνος μπορούσε να δει μόνο λίγες σειρές καθισμάτων μπροστά του. Σύμφωνα με τον Βον, ο πιλότος ανακοίνωσε στους 193 επιβάτες ότι έχει χαθεί η πίεση λαδιού στον δεξιό κινητήρα και ότι το αεροσκάφος έχει χάσει κάθε ισχύ.

«Ήξερα ότι κάτι καταστροφικό είχε συμβεί. Όλοι έκλαιγαν, ούρλιαζαν, νόμιζαν ότι ουσιαστικά οι κινητήρες είχαν σβήσει, ότι το αεροπλάνο απλώς γλιστρούσε στον αέρα. Δεν υπήρχαν αναταράξεις, δεν υπήρχε τίποτα», λέει ο Βον στο podcast του.

«Ο πιλότος είχε τον απόλυτο έλεγχο του αεροπλάνου. Δεν νομίζω ότι έχασε ποτέ τον έλεγχο του αεροπλάνου. Οι άνθρωποι που ούρλιαζαν και έκλαιγαν σίγουρα νόμιζαν ότι αυτό ήταν το τέλος. Ήταν οδυνηρό στην καλύτερη περίπτωση. Συνέβη ακριβώς αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, το ξέφρενο κλάμα και τα ουλιαχτά», περιέγραψε ο Βον.

Διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από επιβάτες δείχνουν την καμπίνα να γεμίζει με ελαφρύ καπνό, προερχόμενο μάλλον από το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Καθώς οι επιβάτες κάθονταν ήρεμα, χτύπησε ο διαπεραστικός συναγερμός έκτακτης ανάγκης.

Emergency on my flight #Delta 2846 from ATL-LAX. Engine problem, smoke in cabin. Everyone seems fine. We are on the ground in ABQ. ?? @Deltapic.twitter.com/9O0q83zd7K