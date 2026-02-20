«Πτώση»: Πώς είδε ο βρετανικός Τύπος τη σύλληψη του Άντριου - Real.gr

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει και σήμερα έρευνα στην έπαυλη του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Αντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ενώ η φωτογραφία ενός ανθρώπου σε σύγχυση που μεταφέρεται στο πίσω κάθισμα αστυνομικού Range Rover μετά την απελευθέρωσή του βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Βρετανίας και ολόκληρου του κόσμου.

Ο Αντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη χθες, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την υποψία της παράβασης καθήκοντος βάσει των στοιχείων για ενδεχόμενη αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Επστιν όταν υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Ο εκπεσών πρίγκιπας απελευθερώθηκε χθες το βράδυ αφού κρατήθηκε επί δεκάωρο χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του, αλλά τελώντας υπό έρευνα.

Η φωτογραφία του Reuters που κάνει τον γύρο του κόσμου εμφανίζει τον άνδρα που υπήρξε κάποτε ένας απαστράπτων αξιωματικός του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ και συνοδεύεται από πηχυαίους ολιγόλογους τίτλους: «Πτώση».

Η σύλληψη ενός κορυφαίου μέλους της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, του όγδοου στην γραμμή διαδοχής, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός στην σύγχρονη ιστορία. Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε συλληφθεί ήταν ο Κάρολος Α’, που αποκεφαλίσθηκε το 1649 αφού καταδικάσθηκε για εσχάτη προδοσία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που αφαίρεσε από τον αδελφό του τον βασιλικό του τίτλο και τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ, έμαθε την είδηση της σύλληψης «με βαθύτατη ανησυχία» και δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της».

«Τώρα ιδρώνει»

Ο βασιλιάς λέει «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας The Guardian που συνοδεύει την διάσημη φωτογραφία, η οποία κυριαρχεί σε όλα τα βρετανικά πρωτοσέλιδα.

«Η σύλληψη του Αντριου», είναι ο λιτός πρωτοσέλιδος τίτλος των Times.

«Τώρα ιδρώνει», ειρωνεύεται η Sun και αναφέρεται στην καταστροφική συνέντευξη που έδωσε ο τότε ακόμη πρίγκιπας στο Newsnight του BBC κατά την οποία ισχυρίσθηκε ότι δεν μπορεί να ιδρώσει λόγω νοσήματος.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμος της», είναι ο τίτλος της Daily Express.

«Ταξί για τον Αντι», είναι ο τίτλος της Star

«Βασιλιάς: ο αδελφός μου πρέπει να αντιμετωπίσει την δικαιοσύνη», είναι ο τίτλος της i paper.

«Πτώση», ο μονολεκτικός τίτλος της Daily Mail. «Δείχνοντας καταβεβλημένος, ντροπιασμένος και ταραγμένος, ο Αντριου απελευθερώνεται από την αστυνομική κράτηση 11 ώρες αφού η σύλληψή του βύθισε την σύγχρονη μοναρχία στον σοβαρότερο κίνδυνο», είναι το κείμενο που συνοδεύει την γνωστή φωτογραφία.