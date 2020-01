Πτώση ελικοπτέρου στην Ταϊβάν: Νεκρός εντοπίστηκε τελικά ο αρχηγός του γενικού επιτελείου και άλλοι επτά άνθρωποι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για την κατάσταση των ανθρώπων που επέζησαν.

Ο θάνατος του πτέραρχου καταγράφεται μία εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 11ης Ιανουαρίου.

#UPDATE: 8 confirmed dead, including top military officer Shen Yi-ming, in the Black Hawk helicopter crash in Taiwan Thursday morning. 5 people survived the crash: media reports https://t.co/749mlZeWkX