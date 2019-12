Πυρά από παντού στην Αγκυρα: Ηχηρό μήνυμα από την ΕΕ, κυρώσεις από ΗΠΑ, αποστάσεις της Ρωσίας

Σύμφωνα με τον κοινοτικό αξιωματούχο "έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές για το θέμα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει προετοιμαστεί μια δήλωση η οποία πιστεύουμε ότι θα γίνει δεκτή από όλους".

Το κείμενο των συμπερασμάτων

Οπως αποκάλυψε ο ανταποκριτής του Real.gr Θάνος Αθανασίου στο κείμενο των συμερασμάτων αναφέρεται σαφώς ότι «το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει και επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματά του της 22ας Μαρτίου, 20ής Ιουνίου και 17/18 Οκτωβρίου σχετικά με την Τουρκία. Το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για τα τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει χωρίς αμφιβολία την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας».

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας ψήφισε η Γερουσία των ΗΠΑ

Η Επιτροπή της Γερουσίας για τις Διεθνείς Σχέσεις ενέκρινε την Τετάρτη, με 18 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον, το νομοσχέδιο για την Προώθηση της Αμερικανικής Εθνικής Ασφάλειας.

Το νομοσχέδιο προνοεί την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας για τη στρατιωτική της επίθεση στη βόρεια Συρία και την αγορά της του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, πιέζοντας έτσι τον Τραμπ να σκληρύνει τη θέση του απέναντι στην Αγκυρα.

«Τώρα είναι η στιγμή η Γερουσία να συνασπιστεί και να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις.

«Οι ενέργειες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτό το νομοσχέδιο καθιστά σαφές στην Τουρκία ότι η στάση της στη Συρία είναι απαράδεκτη και η αγορά των S-400 είναι μη βιώσιμη», ανέφερε σε tweet του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

BREAKING: Senate Foreign Relations Committee just passed our Promoting American National Security and Preventing the Resurgence of ISIS Act.@SenatorRisch#SFRCpic.twitter.com/EPtsv0jYLi