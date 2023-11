Πυραυλικά πλήγματα του Ισραήλ στα περίχωρα της Δαμασκού - Στόχος εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

«Περί τις 02:25 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση του κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν, στοχοποιώντας θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού», μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγή του στον συριακό στρατό.

Η πηγή δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους στόχους της επιδρομής, πάντως ανέφερε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν «υλικές ζημιές». Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε κάποιους από τους πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, οι πύραυλοι είχαν στόχο εγκαταστάσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στάλθηκαν ασθενοφόρα στις περιοχές που επλήγησαν, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Yesterday Israel conducted strikes in Sayyidah Zaynab, an area controlled by Iran and its proxies, south of Damascus in #Syri a pic.twitter.com/8D1vn2O4nE