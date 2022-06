Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο - Φόβοι για εκατοντάδες θύματα - Βίντεο

View from inside the shopping center in Kremenchuk. pic.twitter.com/9uM5I4h7Nq

Πρόσθεσε πως βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Ντίμτρι Λουνίν τόνισε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κτίριο σε μια επίθεση στην πόλη. «Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», είπε ο Λουνίν.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το εμπορικό κέντρο να φλέγεται, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Προς το παρόν έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, ενώ λόγος γίνεται για πάνω από 20 τραυματίες.

Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο την ώρα που χτυπήθηκε από τους πυραύλους. Τόνισε, μάλιστα, πως το εμπορικό κέντρο δεν αποτελούσε κανένα κίνδυνο για τον ρωσικό στρατό και δεν είχε «καμία στρατηγική αξία» για τους Ρώσους.

?? Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'

“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD