Πυραυλική επίθεση Χούθι στο Ισραήλ: Ο κρατήρας που δημιουργήθηκε κοντά στο «Μπεν Γκουριόν» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ ύστερα από την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου «Μπεν Γκουριόν» από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Το Ισραήλ απείλησε με «επτά φορές πιο ισχυρά» αντίποινα.

Υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ

— OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025