Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, λέει ο ισραηλινός στρατός - Διαψεύδει η Τεχεράνη - Τελ Αβίβ: «Θα απαντήσουμε δυναμικά» - Real.gr

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να απαντήσει με σφοδρότητα στην παραβίαση, όπως τη χαρακτήρισε, από το Ιράν της συμφωνίας εκεχειρίας έπειτα από 12 ημέρες πολέμου.

“Με δεδομένη την κατάφωρη παραβίαση από το Ιράν της εκεχειρίας την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ – με την εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ- και με βάση την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης να απαντά με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε παραβίαση, έδωσα εντολή στις IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) … να συνεχίσουν τις υψηλής έντασης επιχειρήσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος και της τρομοκρατικής υποδομής στην Τεχεράνη”, τόνισε ο Κατς.

Η εντολή αυτό δόθηκε αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ και διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς, μεταδίδει το Al Jazeera.

Λιγότερες από τρεις ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι πλέον είναι σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι τα συστήματά του αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και κάλεσε τους πολίτες να πάνε σε προστατευμένους χώρους και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας.

🚨 Sirens sounding in northern Israel due to missile fire from Iran 🚨 pic.twitter.com/woGhqD7VCK

— Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025