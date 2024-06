Πύργος του Άιφελ: Άγνωστοι τοποθέτησαν φέρετρα με τη γαλλική σημαία - Πού στρέφονται οι γαλλικές αρχές

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης ο Βούλγαρος οδηγός του οχήματος που μετέφερε τα φέρετρα συνελήφθη λίγο μετά το συμβάν, όχι μακριά από τον Πύργο του 'Αιφελ, ενώ το απόγευμα συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, ένας Ουκρανός και ένας Γερμανός, λίγο πριν επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό το Βερολίνο. Και οι τρεις ομολόγησαν ότι έλαβαν κάποια χρηματικά ποσά για να μεταφέρουν και να τοποθετήσουν τα φέρετρα.

Η εφημερίδα Le Monde αναφέρει πως οι τρεις συλληφθέντες είχαν επαφές με έναν άνδρα που κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί σε πράξεις αντισημιτισμού στο Παρίσι. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο άνδρας αυτός σχετίζεται με ρωσικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση και γενικότερα την αποδιοργάνωση δυτικών χωρών.

Breaking: French police find 5 coffins near Eiffel Tower covered in The Countries flag with the message "French soldiers in Ukraine.

Police in France are investigating 'possible interference by a foreign power." pic.twitter.com/TTmeZDRj8S