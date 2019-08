Πύρινη κόλαση στα Κανάρια Νησιά - 8.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη φλεγόμενη περιοχή

«Η πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. «Είναι μια πολύ σοβαρή πυρκαγιά».

Δεκαέξι αεροπλάνα και ελικόπτερα, καθώς και περισσότεροι από 700 πυροσβέστες δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, φλόγες της οποίας φθάνουν σε ύψος 50 μέτρων, ανακοινωσαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν απανθρακωθεί περισσότερα από 34.000 στρέμματα και η φωτιά κινείται απειλητικά προς το βορειοδυτικό φυσικό πάρκο Ταμαντάμπα, όπου βρίσκονται μερικά από τα παλαιότερα πευκοδάση του νησιού.

Περίπου 400 πυροσβέστες περάσαν τη νύχτα δίνοντας μάχη κατά της φωτιάς και προσπαθώντας να την περιορίσουν, καθώς κινείται προς κατοικημένες περιοχές.

Είναι η δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που η Τεχέδα εκκενώνεται εξαιτίας πυρκαγιάς.

Hundreds of people have been evacuated after a huge fire broke out on the holiday island of Gran Canaria.

