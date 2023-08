Πύρινη κόλαση στη Χαβάη: Τουλάχιστον 55 νεκροί, πτώματα επιπλέουν στο νερό - Χιλιάδες άστεγοι - Καταγγελίες επιζώντων ότι δεν έλαβαν εντολές εκκένωσης - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά κοντά στη Λαχάινα της Χαβάης που αρχικά είχε περιοριστεί φούντωσε ξανά και απείλησε σπίτια, αλλά ορισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν έλαβαν εντολές εκκένωσης.

Ερωτηθείς αν είχε προειδοποιηθεί για τη φωτιά, ένας κάτοικος της Λαχάινα, ο Μαρκ Στεφλ, ήταν ευθύς. «Όχι, διάολε», είπε ο κ. Στεφλ, ο οποίος ανέφερε ότι έφυγε με τη σύζυγό του όταν είδαν φλόγες περίπου 500 μέτρα από το σπίτι τους. Είπε ότι η φωτιά τούς πλησίασε γρήγορα, καθώς οδηγούσαν μέσα από πυκνό μαύρο καπνό -και τελικά έφτασαν στην ασφάλεια. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό», είπε.

Not just mine, there’s nothing left and it’s just not here on this facility….there’s nothing left…sorry for getting little emotional…Maui fire survivor shares his story.

Follow for more updates

Video credits-AB7News#MauiFires#Maui#LahainaFires#Lahaina#Hawaii#PrayforMauipic.twitter.com/wkduOorVwF