Πύρινη «κόλαση» στη Χιλή: Δεκάδες νεκροί στις δασικές πυρκαγιές - BINTEO

«Μέσα σ' ένα λεπτό, χάσαμε τα πάντα», λέει κλαίγοντας ο Λουίς Βιάλ, ένας 69χρονος συνταξιούχος, μπροστά στα ερείπια του σπιτιού του, στη συνοικία της Βίγια Ιντεπεντένσια, όπου 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω στους λόφους της τουριστικής περιφέρειας του Βαλπαραΐσο.

Έπειτα από μια ανάπαυλα, οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν στην περιφέρεια αυτή, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια ντελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

At least 46 people were killed in forest fires in central Chile https://t.co/qmLRQmzQLdpic.twitter.com/sLOrGWlwYn