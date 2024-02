Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 112 νεκροί από τις φωτιές

Στην Κιλπουέ, σχεδόν 90 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει ολόκληρες γειτονιές και αυτοκίνητα απανθρακωμένα. Εκεί, χιλιάδες κάτοικοι έμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο.

Wildfires blazing across #Chile have killed at least 51 people, leaving bodies in the street and homes gutted, with flames continuing to spread, and the toll expected to rise.#Valparaíso#ChileFires#ChileWildFires#ChileBajoAtaquepic.twitter.com/8J2WCbpRaK