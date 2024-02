Πύρινη «κόλαση» στη Χιλή: Τουλάχιστον 46 νεκροί στις δασικές πυρκαγιές - BINTEO

Έπειτα από ανάπαυλα, οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια δελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

Οι φλόγες απανθράκωσαν μόνο χθες εκτάσεις σχεδόν 430.000 στρεμμάτων, κυρίως στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενημέρωσε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά.

At least 46 people were killed in forest fires in central Chile https://t.co/qmLRQmzQLdpic.twitter.com/sLOrGWlwYn