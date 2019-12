Πύρινη κόλαση στην Αυστραλία: Δεκάδες χιλιάδες απομακρύνονται από την πολιτεία Βικτόρια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πως θα είναι εξαιρετικά υψηλός στις επτά από τις εννέα περιφέρειες της Πολιτείας και οι φωτιές απειλούν να κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Πρίνσις, έναν από τους κυριότερους πολιτειακούς οδικούς άξονες.

Το θερμό μέτωπο κινείται με ταχύτητα στη Νέα Νότια Ουαλία, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ανέβουν πολύ αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν κανονικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Σίδνεϊ για να θαυμάσουν το περίφημο σόου των πυροτεχνημάτων στο λιμάνι.

With the mercury set to top 40 degrees Celsius in Melbourne, authorities urge an estimated 30,000 tourists to leave East Gippsland, an area half the size of Belgium #AustraliaFireshttps://t.co/SaQRNlWomA