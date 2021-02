«Πύρινη κόλαση» στην Αυστραλία: Κάηκαν 71 σπίτια στα περίχωρα του Περθ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Καπνοί γέμισαν τον ουρανό στο Περθ, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά από τα μέτωπα, που εκτείνονταν χθες Τρίτη σε περίμετρο 75 χιλιομέτρων.

Εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή από τη Δευτέρα. Πολλοί χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε καταφύγια.

Fires decimate Western Australia.

Over 30 homes have been decimated as #bushfires in #Perth, #Australia continue to burn. Authorities warn residents to disregard a five-day COVID-19 lockdown if they feel they are unsafe at home.

Will this year's fire season be worse than 2020's? pic.twitter.com/eHrP6v3XVp