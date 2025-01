Πύρινη κόλαση στο Λος Άντζελες: Δύο νεκροί, μαζικές εκκενώσεις - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και «πολλοί» άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Δυστυχώς, ανακοινώνουμε με λύπη δύο θανάτους πολιτών, τα αίτια των οποίων είναι άγνωστα σε αυτήν τη φάση και έχουμε πολλούς σοβαρά τραυματίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των πυροσβεστών της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνε.

Περίπου 1.000 κτίρια καταστράφηκαν στην πυρκαγιά στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς της αμερικανικής μεγαλούπολης, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Περισσότερα από 20.000 στρέμματα έχουν καεί και η πυρκαγιά εξαπλώνεται», είπε επίσης ο αρχηγός της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες, υπολογίζοντας σε «1.000 τον αριθμό των κατεστραμμένων κτιρίων».

Tens of thousands of people have been ordered to leave their homes as firefighters battle ferocious wildfires in the Los Angeles suburbs. pic.twitter.com/keP6MP5WeX — DW News (@dwnews) January 8, 2025

Χαοτική εκκένωση με μποτιλιάρισμα

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω σήμερα, με τους ανέμους και την ανυδρία να δυναμώνουν τις φλόγες στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και σε τουλάχιστον άλλες δύο συνοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες, είπαν μετεωρολόγοι.

Χθες ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πολλά κτίρια καταστράφηκαν και σχεδόν 20.000 στρέμματα μετατράπηκαν σε στάχτες στο Πασίφικ Παλισέιντς, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των παράκτιων πόλεων Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού, λένε αξιωματούχοι. Στην περιοχή ζουν πολλοί αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε στους δρόμους με πολίτες να προσπαθούν να φύγουν για να γλυτώσουν από την κόλαση, ορισμένους να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους καθώς οι φλόγες προσέγγιζαν επικίνδυνα και πυκνό καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Λος Άντζελες και τα περίχωρά του.

BREAKING??: Patients being evacuated from hospital (possibly senior citizen facility) due to Eaton Fire in Pasadena, California. pic.twitter.com/3PF3JGKm6S — Officer Lew (@officer_Lew) January 8, 2025

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούτενμπεργκ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA ότι φίλοι του δεν μπορούσαν να φύγουν, καθώς άλλοι είχαν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους στον δρόμο.

«Είναι πραγματικά σημαντικό όλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να μην ανησυχείτε για την προσωπική περιουσία σας. Απλά φύγετε», δήλωσε ο Γκούτενμπεργκ. «Πάρτε τους αγαπημένους σας και φύγετε».

Pacific Palisades CA fire #malibu and somebody had to tell this kid who Steve Guttenberg is! pic.twitter.com/gBh7PxkB1W — Gabe Borquez (@VantageZagato) January 7, 2025

Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προέτρεψε σήμερα το πρωί τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και στάθμευσης, σπεύδοντας στα καταφύγια που έχουν στήσει οι αρχές εφόσον χρειαστεί.

«Μείνετε σε επαγρύπνηση και μείνετε ασφαλείς», έγραψε η αξιωματούχος σε μια ανάρτηση στο Χ, επισημαίνοντας πως η ανεμοθύελλα αναμένεται να επιδεινωθεί το πρωί.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισήμανε σε συστάσεις που εξέδωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τμήματα των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα!».

Η κάτοικος του Πασίφικ Πελισέιντς Σίντι Φέστα περιέγραψε πως όταν εκείνη έφευγε από την περιοχή, οι φλόγες είχαν φθάσει «τόσο πολύ κοντά στα οχήματα».

«Οι άνθρωποι άφησαν τα οχήματά τους στο Παλισέιντς Ντράιβ. Η πλαγιά καιγόταν. Οι φοίνικες, τα πάντα έχουν χαθεί», δήλωσε η Φέστα μέσα από το αυτοκίνητό της.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν στη φωτιά στο Παλισέιντς, ορισμένοι υπέστησαν εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια, ανέφερε ένας πυροσβέστης στο KTLA. Μια γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Ο πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ Τζέιμς Γουντς έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ότι κατάφερε να απομακρυνθεί από την κατοικία του στο Πασίφικ Παλισέιντς, ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω αυτήν τη στιγμή εάν το σπίτι μας παραμένει όρθιο».

Timelapse of the fire near Pasadena as it keeps growing larger up the terrainpic.twitter.com/25QH5km8tk — Paul A. Szypula ???? (@Bubblebathgirl) January 8, 2025

Τουλάχιστον τρεις πυρκαγιές

Μια δεύτερη φωτιά, η Ίτον Φάιρ (Eaton Fire), ξέσπασε σε απόσταση 50 χιλιομέτρων στην Αλταντίνα, κοντά στην Πασαντίνα και το μέγεθός της έχει φθάσει τα 4000 στρέμματα από 800 σε λίγες μόλις ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Cal Fire.

Τουλάχιστον 100 τρόφιμοι από έναν οίκο ευγηρίας στην Πασαντίνα απομακρύνθηκαν, μετέδωσε το CBS News. Σε βίντεο που προβλήθηκε διακρίνονται ηλικιωμένοι, πολλοί σε αναπηρικά αμαξίδια και σε φορεία, να έχουν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο στάθμευσης γεμάτο από καπνό κι ενώ πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, ενώ πυροσβεστικά και ασθενοφόρα αναμένουν να τους παραλάβουν.

How did the fires start? My heart is breaking for Pasadena Malibu Santa Monica & Brentwood California #PalisadesFire#lafirespic.twitter.com/dkDHvaBJgl — ?La ?? (@Ayah2156) January 8, 2025

Αξιωματικοί της πυροσβεστικής είπαν ότι μια τρίτη πυρκαγιά, η Hurst Fire, ξεκίνησε στο Σίλμαρ, στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, οδηγώντας στην εκκένωση κατοίκων. Η φωτιά αυτή επεκτάθηκε σε 2020 στρέμματα από 400 στρέμματα νωρίτερα, σύμφωνα με την Cal Fire.

Περισσότερα από 210.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην κομητεία του Λος Άντζελες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα χθες το βράδυ, σύμφωνα με τα στοιχεία από το PowerOutage.us.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες, με τη φωτιά να πλησιάζει στα αυτοκίνητά τους καθώς διέφευγαν από τους λόφους του Τοπάνγκα Κάνιον.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η φωτιά εξαπλώθηκε βόρεια, καίγοντας σπίτια κοντά στο Μαλιμπού. Σε τμήματα του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης.

Εγκαυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειας, αφότου περπάτησαν προς το εστιατόριο Duke's στο Μαλιμπού τη νύχτα, έγραψαν οι Los Angeles Times επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο.

Η αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι δήλωσε νωρίτερα, σε μια συνέντευξη Τύπου, ότι περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι από 10.000 σπίτια εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, πυροσβεστικά αεροσκάφη έπαιρναν νερό από τη θάλασσα για να το ρίξουν στα σπίτια που καίγονταν. Μπουλντόζες απομάκρυναν τα εγκαταλελειμένα αυτοκίνητα από δρόμους προκειμένου ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών να μπορούν να περνάνε.