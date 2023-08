Πύρινη λαίλαπα στη νότια Πορτογαλία - Απομακρύνθηκαν 1.400 κάτοικοι - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στον δήμο Οντμίρα, στην περιφέρεια Αλεντέζου, όμως εξαπλώθηκε νότια, προς την Αλγκάρβε, τον πιο πολυσύχναστο τουριστικό προορισμό στην Πορτογαλία. Στην επιχείρηση για να ελεγχθεί συμμετέχουν κάπου 800 πυροσβέστες και 12 αεροσκάφη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν την κατάσταση. Οι φλόγες έχουν απανθρακώσει κάπου 67.000 στρέμματα. Προτού δύσει ο ήλιος χθες, είχε ήδη σκοτεινιάσει στην Οντμίρα, εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Ο δήμαρχος Έλντερ Γκερέιρου χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίσιμη, δύσκολη και περίπλοκη», ενώ ο αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας Ζουζέ Χιμπέιρου δήλωσε πως πρέπει να γίνει «πολλή δουλειά» για να ελεγχθεί η κατάσταση.

Δεκαεννιά μικρά χωριά, τέσσερις εγκαταστάσεις υποδοχής τουριστών και κατασκήνωση αποφασίστηκε να εκκενωθούν προληπτικά. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας ανέφερε χθες ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λισαβόνας, κηρύσσοντας κόκκινο συναγερμό. Το μέτρο αφορά 120 δήμους.

