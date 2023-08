Πύρινη λαίλαπα στη Χαβάη: Τουλάχιστον 53 νεκροί, χιλιάδες άστεγοι - Συγκλονιστικές εικόνες

Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της Τρίτης, αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα της νήσου και την ιστορική πόλη Λαχάινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

A state of emergency has been declared for Maui, Hawaii, as wildfires have destroyed much of the historic city of Lahaina and claimed the lives of at least 53 people.#Maui#Hawaii#Usapic.twitter.com/FJrCwwVAm5