Πύρινοι στρόβιλοι στην έρημο Μοχάβι στις ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

«Ο άνεμος έχει μεγάλο αντίκτυπο στην συμπεριφορά των πυρκαγιών», αναφέρει η ομοσπονδιακή υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «σε ορισμένες τοποθεσίες, οι πυροσβέστες που επιχειρούν στο βόρειο μέτωπο παρατήρησαν στροβίλους φωτιάς».

Οι πύρινοι στρόβιλοι είναι απρόβλεπτοι και εξαιρετικά επικίνδυνοι για τους πυροσβέστες, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση.

WATCH: The York Fire has spawned fire whirls in the Mojave Desert ?? pic.twitter.com/N92GVqaJNi