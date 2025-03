Πύρινος εφιάλτης στη Ν. Κορέα: Συνετρίβη ελικόπτερο της πυροσβεστικής- Νεκρός ο πιλότος - Real.gr

Ελικόπτερο το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των τουλάχιστον δέκα πυρκαγιών που σαρώνουν νότιους τομείς της Νότιας Κορέας συνετρίβη σήμερα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος του, ενημέρωσε το πυροσβεστικό σώμα.

«Ελικόπτερο που συμμετείχε στη μάχη με τις πυρκαγιές συνετρίβη σε ορεινή περιοχή» της κομητείας Ουλσάν, εξήγησε το νοτιοκορεάτικο πυροσβεστικό σώμα, επιβεβαιώνοντας πως ο χειριστής «κηρύχτηκε νεκρός επιτόπου».

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η υπηρεσία δασών αποφάσισε να καθηλωθούν στο έδαφος όλα τα ελικόπτερα τα συμμετείχαν ως τώρα στις επιχειρήσεις για να ελεγχθούν οι φλόγες που είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

