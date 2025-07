Πύρινος εφιάλτης στην Κύπρο: Δύο νεκροί, σπίτια στις φλόγες – Εκκενώθηκαν χωριά - Real.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς τεράστια πυρκαγιά μαίνεται από την Τετάρτη στην Κύπρο, καταστρέφοντας οικισμούς και απειλώντας κοινότητες, εν μέσω ακραίου καύσωνα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ορεινή περιοχή βόρεια της Λεμεσού, και εξαπλώθηκε ραγδαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters δύο σοροί εντοπίστηκαν σε καμένο όχημα, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν ακόμη να απεγκλωβίσουν κατοίκους στο χωριό Λόφου, περίπου 26 χλμ. από τη Λεμεσό.

Το πύρινο μέτωπο ανάγκασε τους κατοίκους τουλάχιστον τεσσάρων χωριών στη νότια περιοχή της Λεμεσού να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Cyprus – huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!

Several villages evacuated and many homes under serious threat.

Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8

— Andreas Adamides (@AndreasAdamides) July 23, 2025