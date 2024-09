«Πύρινος» εφιάλτης στη Βραζιλία: Oι φλόγες απειλούν το Σάο Πάολο και το Ρίο

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις πολιτειακές κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές, εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές», έγραψε ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, που δημιουργήθηκε μετά την απαγόρευση της πλατφόρμας Χ στη Βραζιλία.

Ο αριθμός των πυρκαγιών αυξήθηκε κατά τις 12 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με 49.266 εστίες συγκριτικά με 46.486, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (INPE) που βασίζονται σε δεδομένα δορυφόρων.

Over 346,000 fire hotspots were recorded in South America this year, surpassing the 2007 record. Brazil & Bolivia deploy thousands of firefighters & struggle against extreme weather. When will the world listen to Indigenous solutions?https://t.co/puC2tnZTMc