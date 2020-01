Πύρινος εφιάλτης στην Αυστραλία: Πυροσβέστης σκοτώθηκε από πτώση δέντρου - Στους 27 ανήλθαν οι νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP- Reuters

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι πυροσβέστες, εκμεταλλευόμενοι τις πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, προσπαθούν να περιορίσουν τις τεράστιες πυρκαγιές.

A falling tree kills a firefighter battling the Australian wildfire crisis, bringing the death toll to 27 as the prime minister says his government will work to adapt and build resilience to the increased fire danger posed by climate change. https://t.co/KqbProPbyg