Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες: 11 νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Οι Diablo Winds, οι «Άνεμοι του Διαβόλου», μετέτρεψαν τα πάντα σε κρανίου τόπο. Τα περισσότερα μέτωπα της φωτιάς εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτα. Κάτοικοι δίνουν μάχη για να σώσουν τα σπίτια τους, προτού τους απομακρύνουν οι πυροσβέστες. Νέες πύρινες εστίες ξεσπούν στους λόφους γύρω από την Μέκκα του κινηματογράφου.

11 νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις φλόγες. 180.000 έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους, 12.000 κτίρια έχουν καταστραφεί, με τις ζημιές, μέχρι στιγμής, να υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 150 δισ. δολάρια.

Οι εικόνες από αέρος αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Εκατοντάδες σπίτια, ολόκληρες συνοικίες έχουν αποτεφρωθεί. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιστατικά πλιάτσικου, οι Αρχές της Καλιφόρνια επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στις καμένες περιοχές ενώ ετοιμάζεται να βγει στους δρόμους η εθνοφρουρά.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας μάλιστα προειδοποίησε πως όποιος κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο ή πεζός θα συλληφθεί.

Η βιβλική καταστροφή που βιώνει το Λος Άντζελες δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους τους Έλληνες ομογενείς, πολλοί από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις πυρκαγιές έχει καταστραφεί και η προξενική κατοικία της προξένου της Ελλάδας στην Πολιτεία του Λος Άντζελες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ζητά έρευνα για την παροχή νερού

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε χθες «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών διανομής νερού στην πόλη. Επέκρινε ιδίως τις ελλείψεις στον εφοδιασμό με νερό εν μέσω πυρκαγιών, ειδικά τις πρώτες ώρες και ημέρες. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις», να «μάθουμε τι ακριβώς έγινε», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή του.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Κριστίν Κράουλι από την πλευρά της δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, πως η υπηρεσία της είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις «προσωπικού, πόρων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες. Η κυρία Κράουλι επέμεινε, σε άλλη συνέντευξή της, στο CNN, πως έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα σε αξιωματούχους για τον προϋπολογισμό των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και το πόσο «υποστελεχωμένη» και «υποχρηματοδοτημένη» είναι η πυροσβεστική: «δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες», σφυροκόπησε, την ώρα που οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία της έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2010.

LAFD firefighter scoops water with a traffic cone. Fire hydrants are out of water… in a coastal area. pic.twitter.com/FvYCidSXCl

Οι ενισχύσεις που εστάλησαν θα βοηθήσουν, αλλά στο μέλλον η πυροσβεστική θα χρειαστεί χρηματοδότηση και υποστήριξη, πρόσθεσε.

Οι Καλιφορνέζοι καλούνται να κάνουν οικονομία στο νερό: ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες άδειασαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Εξάλλου, η αποστολή κατά λάθος μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα που καλούσαν πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, προκαλώντας αναστάτωση στον πληθυσμό, ανάγκασε τις αρχές να ζητήσουν συγγνώμη.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για το περιστατικό στο οποίο drone προκάλεσε τρύπα στο φτερό πυροσβεστικού αεροσκάφους.

“Completely dry — couldn’t get any water out of it."

Los Angeles firefighters struggle with water shortages and some dry fire hydrants as wildfires devastate communities, highlighting the limitations of urban water systems. https://t.co/DHBNyoktZWpic.twitter.com/xmaDPKrmip