Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες: Ανησυχία για την ενίσχυση των ανέμων

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη χωή σε 11 ανθρώπους, έχοντας προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και εκτεταμένες ζημιές.

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν τις φωτιές στην περιοχή του Λος Άντζελες, οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί. Νέες εντολές εκκένωσης και απαγόρευση κυκλοφορίας, που εκδόθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν να μάχονται ενάντια στις φλόγες. Οι ισχυροί άνεμοι και η έλλειψη πόρων καθιστούν το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο, ενώ η καταστροφή ήδη μετρά 11 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

Νέο μέτωπο

Η φωτιά στο Πασίφικ Παλισέιντς, η μεγαλύτερη από τις έξι ενεργές πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες, άλλαξε πορεία την Παρασκευή το βράδυ και κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά, προκαλώντας νέες εντολές εκκένωσης που επηρεάζουν μεγάλη μερίδα της περιοχής Μπρέντγουντ.

Η νέα έξαρση της φωτιάς θεωρήθηκε «σημαντική εξέλιξη», καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται με ραγδαίο ρυθμό, εντείνοντας την ανησυχία των Αρχών που προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της προς κατοικημένες περιοχές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες, Χεσούς Ρουΐς.

NOW: LAPD and LAFD going door to door in Mandeville Canyon as Palisades Fire continues to rage threatening the neighborhood. Mandatory Evacuation. pic.twitter.com/r3kupB50ax — Oliya Scootercaster ?? (@ScooterCasterNY) January 11, 2025

Οι φωτιές έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και έχουν κάψει περισσότερα από 137.000 στρέμματα γης -έκταση μεγαλύτερη από αυτή του Σαν Φρανσίσκο- σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 12.000 κτίρια και έχουν εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

??#BREAKING: GAVIN NEWSOM WORKING WITH DEVELOPERS TO CHANGE ZONING IN BURN AREAS TO ALLOW MASS APARTMENTS Newsom is allegedly working with developers to convert zoning in Pacific Palisades from R1 (single family) to R3 (apartments) CONNECT THE DOTS. pic.twitter.com/q9SJ7cBW14 — HustleBitch (@HustleBitch_) January 10, 2025

Η κατάσταση των φωτιών που μαίνονται στην περιοχή:

Palisades Fire: 21.596 στρέμματα, 8% υπό έλεγχο

Eaton Fire: 14.117 στρέμματα, 3% υπό έλεγχο

Kenneth Fire: 1.052 στρέμματα, 50% υπό έλεγχο

Hurst Fire: 771 στρέμματα, 70% υπό έλεγχο

Lidia Fire: 395 στρέμματα, 98% υπό έλεγχο

Archer Fire: 19 στρέμματα, 0% υπό έλεγχο

As of the latest updates, the containment status for the major wildfires in California varies: - **Palisades Fire**: 8% contained. - **Eaton Fire**: 3% contained. - **Kenneth Fire**: 35% contained. - **Lidia Fire**: 75% contained. - **Hurst Fire**: 37% contained. - **Sunset… pic.twitter.com/UFaQeyQGNg — Liz Wriston (@facetioussoup) January 11, 2025

Κλιματικές συνθήκες – Ανησυχία για ενίσχυση των ανέμων

Οι καταστροφικές φωτιές, όπως αυτές που πλήττουν την περιοχή του Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα, γίνονται ολοένα και πιο συχνές, ακόμα και σε περιοχές που παραδοσιακά δεν αντιμετώπιζαν τέτοιες απειλές, με την κλιματική αλλαγή να επιδεινώνει τις συνθήκες που τροφοδοτούν αυτές τις φωτιές.

Οι πυροσβέστες αναμένεται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ριτς Τόμσον, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση των πυρκαγιών το βράδυ της Παρασκευής.

Οι Αρχές ήλπιζαν ότι η μείωση των ανέμων το βράδυ της Παρασκευής θα προσφέρει κάποια ανακούφιση, ωστόσο μια αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων εξάπλωσε τη φωτιά στο Πασίφικ Παλισέιντς προς τα ανατολικά εκείνο το βράδυ.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένονται να ενισχυθούν το Σάββατο και την Κυριακή, με τις συνθήκες να παραμένουν «πολύ, πολύ ξηρές», όπως δήλωσε ο Τόμσον.

Το βράδυ της Δευτέρας μπορεί να φέρει μια ακόμη περίοδο ισχυρών ανέμων Σάντα Άνα, που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη. Οι άνεμοι αυτοί είναι γνωστό ότι βοηθούν στην εξάπλωση των φωτιών και μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις αναμμένα κάρβουνα, συμβάλλοντας στην ταχεία διάδοση των φωτιών.

The mighty power of Santa Anna in Los Angelos America. pic.twitter.com/YoueJHqKdz — War Banana (@WarBananaa) January 11, 2025

Ο Τόμσον προειδοποίησε ότι οι ριπές αέρα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 96 χλμ/ώρα στις πληγείσες περιοχές, αν και πρόσθεσε ότι οι άνεμοι αυτοί δεν θα είναι τόσο ισχυροί όσο όταν η φωτιά ξεκίνησε.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, στην ενημέρωσή της το απόγευμα της Παρασκευής, ανέφερε ότι υπάρχει «μέτρια εμπιστοσύνη για ανακούφιση από την Πέμπτη», με 40% πιθανότητα για ελαφριά βροχή και ήπιους ανέμους προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η συνδυασμένη επίδραση μιας ιστορικής καταιγίδας και μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ξηρασίας κατά τη διάρκεια της κανονικής βροχερής περιόδου της Καλιφόρνιας, έχει δημιουργήσει συνθήκες πυρκαγιάς τόσο ακραίες, που σύμφωνα με την επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κρίστιν Κρόουλι, προκάλεσαν «μια από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές στην ιστορία του Λος Άντζελες».

«Υπήρχε σαφής προειδοποίηση ότι αυτό ερχόταν», δήλωσε ο Γουάτς.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ζητά έρευνα για την παροχή νερού

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε χθες «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών διανομής νερού στην πόλη. Επέκρινε ιδίως τις ελλείψεις στον εφοδιασμό με νερό εν μέσω πυρκαγιών, ειδικά τις πρώτες ώρες και ημέρες. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις», να «μάθουμε τι ακριβώς έγινε», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή του.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Κριστίν Κράουλι από την πλευρά της δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, πως η υπηρεσία της είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις «προσωπικού, πόρων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες. Η κυρία Κράουλι επέμεινε, σε άλλη συνέντευξή της, στο CNN, πως έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα σε αξιωματούχους για τον προϋπολογισμό των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και το πόσο «υποστελεχωμένη» και «υποχρηματοδοτημένη» είναι η πυροσβεστική: «δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες», σφυροκόπησε, την ώρα που οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία της έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2010.

LAFD firefighter scoops water with a traffic cone. Fire hydrants are out of water… in a coastal area. pic.twitter.com/FvYCidSXCl — End Wokeness (@EndWokeness) January 9, 2025

Οι ενισχύσεις που εστάλησαν θα βοηθήσουν, αλλά στο μέλλον η πυροσβεστική θα χρειαστεί χρηματοδότηση και υποστήριξη, πρόσθεσε.

Οι Καλιφορνέζοι καλούνται να κάνουν οικονομία στο νερό: ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες άδειασαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Εξάλλου, η αποστολή κατά λάθος μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα που καλούσαν πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, προκαλώντας αναστάτωση στον πληθυσμό, ανάγκασε τις αρχές να ζητήσουν συγγνώμη.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για το περιστατικό στο οποίο drone προκάλεσε τρύπα στο φτερό πυροσβεστικού αεροσκάφους.

“Completely dry — couldn’t get any water out of it." Los Angeles firefighters struggle with water shortages and some dry fire hydrants as wildfires devastate communities, highlighting the limitations of urban water systems. https://t.co/DHBNyoktZWpic.twitter.com/xmaDPKrmip — AccuWeather (@accuweather) January 10, 2025

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες δήλωσε ότι τα πληρώματα έπρεπε να «αυτοσχεδιάσουν» λόγω έλλειψης νερού.

Πώς οι πυροσβέστες του Λος Άντζελες ξέμειναν από νερό

Μια σημαντική δεξαμενή νερού που βοηθά στην παροχή νερού στην περιοχή του Πασίφικ Παλισέιντς ήταν εκτός λειτουργίας όταν ξέσπασαν οι φωτιές, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι την Παρασκευή, και αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στο γεγονός ότι οι πυροσβέστες έχασαν νερό τόσο νωρίς στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Η δεξαμενή Santa Ynez βρίσκεται εντός του Πασίφικ Παλισέιντς και μπορεί να χωρέσει εκατομμύρια γαλόνια νερού. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε προγραμματιστεί πρόσφατα συντήρηση στο καπάκι της.

Η Έλεν Τσενγκ, εκπρόσωπος του Τμήματος Υδάτων και Ενέργειας του Λος Άντζελες, δήλωσε σε ανακοίνωση την Παρασκευή ότι ο ταμιευτήρας ήταν εκτός λειτουργίας όταν ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.

One of the reasons that the Pacific Palisades ran out of water so fast was that the Santa Ynez (Pacific Palisades) Reservoir had been emptied and closed for repairs... A city official says it had been closed for an indeterminate amount of time, and that it "had been closed for a… pic.twitter.com/zE3drkdzLg — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) January 11, 2025

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε την έλλειψη νερού «βαθιά ανησυχητική» και διέταξε μια ανεξάρτητη έρευνα για το τι συνέβη. Ζήτησε από το Τμήμα Υδάτων και Ενέργειας του Λος Άντζελες να επανεξετάσει τις διαδικασίες του και να μοιραστεί τις πληροφορίες με τις πολιτειακές αρχές υδάτων και πυρόσβεσης που θα διεξαγάγουν την έρευνα.

«Αν και οι προμήθειες νερού από τους τοπικούς υδραγωγούς δεν έχουν σχεδιαστεί για να κατασβέσουν πυρκαγιές σε μεγάλες περιοχές, η απώλεια των προμηθευόμενων νερών από τους υδραγωγούς πιθανότατα εμπόδισε την προσπάθεια να προστατευτούν κάποια σπίτια και οι διάδρομοι εκκένωσης», δήλωσε ο Νιούσομ.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού στην περιοχή του Πασίφικ Παλισέιντς, η κάθε μία από τις οποίες έχει χωρητικότητα περίπου 1 εκατομμύριο γαλόνια, ήταν γεμάτες πριν από την φωτιά, αλλά άδειασαν γρήγορα καθώς πολλοί πυροσβέστες έτρεξαν να αντλήσουν νερό από το σύστημα ταυτόχρονα. Το σύστημα δυσκολεύτηκε να αναπληρώσει τις δεξαμενές εν μέρει γιατί το νερό αντλούνταν από την κύρια γραμμή ύδρευσης προτού φτάσει στις αντλίες που τροφοδοτούν τις υψηλότερες δεξαμενές.

Ο Μάρτι Άνταμς, πρώην γενικός διευθυντής και επικεφαλής μηχανικός της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Ενέργειας του Λος Άντζελες, δήλωσε ότι μια λειτουργική δεξαμενή νερού θα ήταν χρήσιμη στην αρχή, για να τροφοδοτήσει πλήρως το σύστημα ύδρευσης στην περιοχή.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι φαίνεται πως και αυτός ο ταμιευτήρας και οι δεξαμενές θα είχαν τελικά αδειάσει σε μια φωτιά που κατέστρεφε τόσα πολλά σπίτια ταυτόχρονα. Τα δημοτικά συστήματαύδρευσης είναι γενικά σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν ανάγκες νερού για πολύ μικρότερες φωτιές από αυτές που κατέστρεψαν το Πασίφικ Παλισέιντς.

Αξιωματούχοι της πόλης, μέλη της πυροσβεστικής και ειδικοί περιγράφουν αυτή την κατάσταση ως καταστροφή, που καμία επιπλέον δεξαμενή αποθήκευσης νερού δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή.

«Να είμαι ξεκάθαρος: Θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερο νερό. Με αυτούς τους ανέμους, δεν θα σταματούσαμε αυτή τη φωτιά», δήλωσε ο αρχηγός πυροσβεστικής της Πασαντένα, Τσαντ Αυγκουστίν, σε μια συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, παρέχοντας ενημέρωση για την «Eaton Fire».