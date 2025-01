Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες: Σοκάρει το μέγεθος της καταστροφής

Κάτοικοι δίνουν μάχη, μέχρι τελευταία στιγμή, μήπως για να σώσουν τα σπίτια τους, προτού τους απομακρύνουν οι πυροσβέστες. Νέες πύρινες εστίες ξεσπούν, στους λόφους γύρω από την Μέκκα του κινηματογράφου.

H φωτιά συνεχίζει να μαίνεται σε 5 μέτωπα και πιο συγκεκριμένα σε Παλισέιντς, Ίτον, Λίντια, Χερστ, Κένεθ, ενώ παράλληλα οι άνεμοι είναι θυελλώδεις και πνέουν με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα αυτοψίες στις γειτονιές. Ταυτόχρονα στάχτη έγιναν 137.500 στρέμματα, έκταση διπλάσια της Σαντορίνης. Επιπλέο, 10.000 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και 180.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και περίπου 100.000 διαβιούν χωρίς ρεύμα Λος Άντζελες.

Τα μεγάλα μέτωπα είναι δύο αυτό του Παλισέιντς και στο Ίτον. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά, στο Παλισέιντς, μαίνεται μεταξύ Σάντα Μόνικα και τις διάσημες ακτές του Μαλιμπού.

Τίποτα πλέον δεν θυμίζει τα γνωστά παράλια του Μαλιμπού καθώς:

Τεράστιες είναι και οι καταστροφές που έχουν προκληθεί και στο Ίτον. Αναλυτικά:

Η διάσημη κληρονόμος της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων, Πάρις Χίλτον, είδε το σπίτι της, στο Μαλιμπού, να χάνεται μέσα στις φλόγες.

Η 43χρονη Χίλτον ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο με τα αποκαΐδια από την έπαυλή της.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable.???? When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7