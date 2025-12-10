Πυρκαγιά σε 4ώροφη πολυκατοικία στην Κίνα - 12 νεκροί - Real.gr

Η νέα τραγωδία ακολούθησε την πυρκαγιά σε συγκρότημα 30ώροφων πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο μήνα με 160 νεκρούς.

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη νότια Κίνα, στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο τετραώροφο κτίριο χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Weibo από την επίσημη εφημερίδα Xinjingbao («Νέα του Πεκίνου») δείχνει σφοδρή πυρκαγιά στο επίπεδο του ισογείου και πυκνό γκρι καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα ψηλότερων ορόφων, καθώς και πυροσβέστες να επιχειρούν για να σβήσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με το Νέα Κίνα, κατά τις πρώτες πληροφορίες επλήγησαν κάπου 150 τετραγωνικά μέτρα.

Fire broke out in a residential building and claimed the lives of 12 people in China. Follow: https://t.co/7Dg3b41PJ5 pic.twitter.com/rEzmbJUQgy — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 10, 2025

Η νέα τραγωδία ακολούθησε την πυρκαγιά σε συγκρότημα 30ώροφων πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο μήνα με 160 νεκρούς. Οι αρχές διέταξαν να καταβληθούν προσπάθειες για την αποφυγή παρόμοιων καταστροφών στον τομέα των κατασκευών, ειδικά κατοικιών, πάνω απ’ όλα πολυώροφων πολυκατοικιών.

Οι φονικές πυρκαγιές είναι τραγικά συχνές στην Κίνα.

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις αρχές Απριλίου όταν φωτιά σάρωσε οίκο ευγηρίας στο βόρειο τμήμα του ασιατικού γίγαντα. Εβδομάδες αργότερα, φωτιά σε εστιατόριο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι. Τον Ιανουάριο, πυρκαγιά σε αγορά λαχανικών στη Τζανγκτζιάκου, βορειοδυτικά του Πεκίνου, άφησε πίσω οκτώ νεκρούς και 15 τραυματίες.