Πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη Ρωσία έπειτα από ουκρανική επίθεση - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Γεβγκένι Περβίσοφ.
«Πυροσβέστες και μέλη δυνάμεων επιβολής του νόμου έφθασαν αμέσως επιτόπου. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι», δήλωσε ο κυβερνήτης μέσω του Telegram.
Τι έγινε στη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ για την Ουκρανία – Το μήνυμα Ρούμπιο
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 102 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
Last night, Ukrainian drones struck the Russian oil depot in Tambov Oblast, about 430 km from the border
The depot is situated in the town of Dmitrievka.
