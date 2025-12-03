Πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη Ρωσία έπειτα από ουκρανική επίθεση - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Γεβγκένι Περβίσοφ.

«Πυροσβέστες και μέλη δυνάμεων επιβολής του νόμου έφθασαν αμέσως επιτόπου. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι», δήλωσε ο κυβερνήτης μέσω του Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 102 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.