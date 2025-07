Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράκ - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς - Real.gr

Περίπου 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουτ, στο ανατολικό Ιράκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο αριθμός των θυμάτων έχει φτάσει τους περίπου 50 ανθρώπους, μάρτυρες και τραυματίες, στην τραγική πυρκαγιά σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο» που ξέσπασε αργά την Τετάρτη, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Γουάσιτ, Μοχάμεντ αλ-Μιγιάχι, στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων INA.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.

