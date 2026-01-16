Πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Περιστέρι – Δύο ελαφρά τραυματίες - Real.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Περιστερίου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες που κατέβαλλαν προσπάθειες να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Στο διαμέρισμα διέμειναν δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 48 ετών. Η ηλικιωμένη λόγω των καπνών αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η 48χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Επίσης για προληπτικούς λόγους η Πυροσβεστική Υπηρεσία βοήθησε τετραμελή οικογένεια που διέμενε στον 1ο όροφο να απομακρυνθεί από το διαμέρισμα.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο ισόγειο διαμέρισμα.