Πυρκαγιά στο βόρειο Λονδίνο παραλύει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις με τη βόρεια Αγγλία - Real.gr

Σοβαρή αναστάτωση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σε Λονδίνο και βόρεια Αγγλία προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί το βόρειο Λονδίνο, κοντά σε βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 09:31 το πρωί σε επαγγελματικό κτίριο στην οδό Ρίτζεντς Παρκ Ρόουντ, στην περιοχή Τσαλκ Φαρμ, λίγα χιλιόμετρα βόρεια του κεντρικού Λονδίνου. Η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την πρωτεύουσα με τη βόρεια και βορειοδυτική Αγγλία.

Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, με δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες. Περίπου το μισό κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ χρησιμοποιείται ειδική περιστρεφόμενη σκάλα ύψους 32 μέτρων για την κατάσβεση από ψηλά. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Τα προβλήματα συνεχίζονται και επηρεάζουν μετακινήσεις από και προς μεγάλες πόλεις όπως το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και η Γλασκώβη , προαστιακά και υπεραστικά δρομολόγια σε νότιο και βόρειο Λονδίνο.