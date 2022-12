Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα: Αναφορές για έναν νεκρό - «Εμπρησμό» υποπτεύονται οι Αρχές

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki, στο προάστιο Χίμκι, βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης της στέγης, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στιγμιαία σε μια τεράστια έκταση», διευκρίνισε το υπουργείο στο Instagram, προσθέτοντας ότι το έργο των πυροσβεστών είναι δύσκολο.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

Οι ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων υποπτεύονταν αρχικά ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε «εγκληματική» ενέργεια.

«Εξετάζονται σκόπιμες ενέργειες, όπως εμπρησμός», ανέφερε το πρακτορείο Interfax. Από την πλευρά του το πρακτορείο Sputnik διευκρίνισε ότι η εγκληματική ενέργεια είναι μία «από τις βασικές εξηγήσεις» για την πυρκαγιά.

Fire in the shopping center "MEGA Khimki" on the Leningrad highway in #Moscow. According to eyewitnesses, explosions were heard. Previously, the roof caught fire, the fire covered 150 square meters. There is no information about the victims.@AJBalkans#Russiapic.twitter.com/H0Dh13Pymc