Πυρκαγιά στη νότια Γαλλία: Απομακρύνονται χιλιάδες παραθεριστές και κάτοικοι - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά οδεύει να «οριοθετηθεί αλλά η πλήρης κινητοποίηση των πυροσβεστών συνεχίζεται», ανέφεραν περί τις 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας]. Πλήττει τρεις κοινότητες, τη Σεντ Αντρέ, τη Σορέντ και την Αρζελέ-σιρ-Μερ.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά λεπτή εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, της ξηρασίας και των ριπών ανέμων ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα», σύμφωνα με τις νομαρχιακές ακτές.

Πάνω από 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τέσσερις κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Κάπου «430 πυροσβέστες» επιχειρούν από την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε η νομαρχία. Υποστηρίχθηκαν από «οκτώ Canadair, τρία Dash και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα θα ξαναρχίσουν τις ρίψεις μόλις ξημερώσει».

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ πολιτών στην περιοχή, ωστόσο 17 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις αρχές.

