Πυρκαγιά στη Ρόδο: Στον «αέρα» 30.000 κρατήσεις Βρετανών τουριστών – Σφοδρή κριτική στους τουριστικούς πράκτορες από τα βρετανικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ορισμένοι τουρίστες προβληματίζονται με την καταστροφή που έχει προκαλέσει το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στο νησί, ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που πετούν προς τη Ρόδο όταν ο προορισμός τους δεν επηρεάζεται από τις φωτιές.

Την ίδια στιγμή, κριτική από τα βρετανικά μέσα ασκείται προς τις εταιρείες και τους μηχανισμούς αποζημίωσης των ταξιδιωτών ενώ επισημαίνεται η βοήθεια που έχουν δεχτεί οι Βρετανοί τουρίστες από τους κατοίκους του νησιού. Μετά και από την πίεση της κυβέρνησης, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα αλλαγής του πακέτου διακοπών ή ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.

Families who were caught up in the terrifying blazes all claim an announcement had been made about evacuations from the Greek island before taking off. https://t.co/xe9Wtliozp

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν συμβουλεύει τους πολίτες της να μην μεταβούν στη Ρόδο, αλλά τους καλεί να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο ή τους τουριστικούς πράκτορες, ενώ δημοσιεύει τον τριψήφιο αριθμό 112 και τα τα τηλεφωνικά νούμερα της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων καθώς και το 24ωρο νούμερο του βρετανικού προξενείου.

Από την Κυριακή, το Φόρεϊν Όφις έστειλε μια ομάδα ταχείας ανάπτυξης (RDT) για να βοηθήσει τους τουρίστες καθώς κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όλα τα υπάρχοντα τους, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων τους.

Ακυρώσεις πτήσεων

Η τουριστική εταιρεία TUI ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς τη Ρόδο, ενώ ανακοίνωσε ότι τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού άρχισαν να μεταφέρουν τους ταξιδιώτες στο σπίτι τους τη Δευτέρα, με μια πέμπτη να προγραμματίζεται για την Τρίτη το πρωί.

Η Jet2 πρόσθεσε ότι τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ, μετά από εκείνη της Κυριακής που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Λιντς, ενώ και η EasyJet ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δύο πτήσεις επαναπατρισμού από τη Ρόδο τη Δευτέρα.

Οι εταιρείες EasyJet και Tui ακύρωσαν τα πακέτα διακοπών προς τη Ρόδο μέχρι το Σάββατο και την Παρασκευή αντίστοιχα.

?? British tour company TUI has cancelled all trips to Rhodes for at least the next two days as wildfires forced thousands of tourists to sleep in schools or stadiums amid the largest evacuation ever undertaken in Greecehttps://t.co/3pfN2NigsV