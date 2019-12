Πυρκαγιά στο μοναδικό ρωσικό αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» - Eξι τραυματίες, ένας αγνοούμενος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ένας εργάτης αγνοείται και έξι έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά από ένα άλλο ατύχημα που σημειώθηκε στο ίδιο πλοίο.

Το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» είχε ήδη υποστεί ζημιές τον Οκτώβριο 2018 όταν είχε βυθιστεί η πλωτή δεξαμενή στην οποία βρισκόταν, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί.

Οι εργασίες για τη συντήρηση του μοναδικού ρωσικού αεροπλανοφόρου ξεκίνησαν στις αρχές του 2017 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2021.

Το πρακτορείο Ria Novosti, το οποίο επικαλείται τη διεύθυνση του ναυπηγείου Ζβεζντότσκα όπου γίνονται οι εργασίες, μετέδωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια ηλεκτροκόλλησης.

«Πρόκειται για ανθρώπινο λάθος», επεσήμανε ο Αλεξέι Ραχμάνοφ επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται το ναυπηγείο μιλώντας στο Interfax. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να το αν τηρούνταν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι αγνοούνται τρεις εργάτες, όμως οι δύο εντοπίστηκαν. Ένας εξακολουθεί να αγνοείται. «Έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», διευκρίνισε πηγή των υπηρεσιών διάσωσης στο TASS.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι βρίσκονταν στο αεροπλανοφόρο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τη διεύθυνση του ναυπηγείου. «Όλοι όσοι συμμετείχαν σε εργασίες στο αεροπλανοφόρο απομακρύνθηκαν», πρόσθεσαν.

Russia's only aircraft carrier the Admiral Kuznetsov is on fire in port. 3-6 wounded so far in fire . Firefighters say that the fire is deep in wire system of the vessel, and they cannot get to it. Governor of Murmansk region is heading to the site. pic.twitter.com/LX04A5ziei