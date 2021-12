Πυρκαγιά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για περίπου 150 εγκλωβισμένους στην ταράτσα - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το δίκτιο RTHK, η αστυνομία ανακοίνωσε πως περίπου 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν από ένα εστιατόριο προς τον 39ο όροφο, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και καπνός γέμισε την αίθουσα.

Επτά γυναίκες και ένας άνδρας είναι μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ένας εξ αυτών ημιλιπόθυμος, έκανε γνωστό η αστυνομία.

Έξω από το κτίριο η κατάσταση είναι ήρεμη καθώς οι πυροσβέστες έχουν αποκλείσει την περιοχή.

FIRE broke out in #HongKong's shopping center, dozens appear to be trapped inside. More to follow.

A number of people have been transported from the scene. Local media quoted police as saying that at least 4 were hospitalized, several victims suffered from smoke inhalation. pic.twitter.com/6pjBUjSja9