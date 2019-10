Πυρκαγιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Καλιφόρνια- Χωρίς ρεύμα πάνω από 800.000 πολίτες

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κοντά στο Σαν Φρανσίσκο και τη βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα χθες Πέμπτη το βράδυ μετά τις προληπτικές διακοπές ρεύματος στις οποίες προχώρα από την Τετάρτη η εταιρεία PG&E εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που ευνοούν το ξέσπασμα μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Ανάλογα μέτρα έχουν αρχίσει να υιοθετούνται στο νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε εκτάσεις με θάμνους, ενισχυμένες από τους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, κατέκαψαν χθες εκατοντάδες στρέμματα, ενώ κατέστρεψαν και κατοικίες, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

San Jose, California, says the PG&E power shutoffs have cost the city at least half a million dollars https://t.co/DGcdGUAPgzpic.twitter.com/79kaiesNEk — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 11, 2019

Η άνευ προηγουμένου διακοπή αυτή ρεύματος στην Καλιφόρνια επηρεάζει 800.000 νοικοκυριά στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποίησε η PG&E, οι γραμμές υψηλής τάσης της οποίας είχαν προκαλέσει πέρυσι την πιο φονική πυρκαγιά στην ιστορία της πολιτείας.

Μετά τις πρώτες διακοπές την Τετάρτη το πρωί, μια δεύτερη φάση διακοπών τέθηκε σε εφαρμογή γύρω από το Σαν Φρανσίσκο, σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στους πολίτες, όσο και τα καταστήματα και προκαλώντας έντονες επικρίσεις.

JUST IN: Multiple homes on fire as fast-moving brush fire spreads to mobile home park in Calimesa, California pic.twitter.com/QQjwuOBTTe — BNO News (@BNONews) October 10, 2019

«Καμία πολιτεία τον 21ο αιώνα δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει» διακοπές ρεύματος «τόσο εκτεταμένες», κατήγγειλε χθες Πέμπτη ο Γκάβιν Νιούσομ κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, επιρρίπτοντας ευθύνες στην PG&E για δεκαετίες «αμέλειας» και «κακοδιαχείριση» του δικτύου της, το οποίο δεν έχει εκσυγχρονιστεί.

«Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 48 ώρες είναι απαράδεκτο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι προληπτικές διακοπές στις γραμμές υψηλής τάσης σε περιπτώσεις που οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι επικίνδυνες είναι «σωστή πρακτική» η οποία βοηθά στην αποτροπή καταστροφών.

Η PG&E, που δέχεται επικρίσεις για τις παλαιές εγκαταστάσεις της και την ελλιπή συντήρηση της βλάστησης γύρω από τις γραμμές υψηλής τάσης, κήρυξε χρεοκοπία τον Ιανουάριο.

Ήταν αντιμέτωπη με αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας της ευθύνης της για την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον Νοέμβριο του 2018 την πόλη Πάρανταϊζ στην Καλιφόρνια και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 86 άνθρωποι και να καταστραφούν 18.000 κτίρια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες εκείνη την εποχή ήταν παρόμοιες με αυτές που επικρατούν τώρα στη βόρεια Καλιφόρνια.

Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει 11 δισεκατομμύρια δολάρια στις ασφαλιστικές εταιρείες που είχαν αποζημιώσει τα θύματα της πυρκαγιάς αυτής.

Μέχρι χθες το πρωί η PG&E είχε αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε 137.000 πελάτες, όμως άλλοι ίσως χρειαστεί να αναμένουν πολλές ημέρες για να ξαναέχουν ηλεκτρικό ρεύμα, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η εταιρεία για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις της μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.