Πυρκαγιές στη Χαβάη: Στους 89 οι νεκροί - Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι- Έρευνα από τις Αρχές

Οι κάτοικοι, ακόμα σε κατάσταση σοκ, αρχίζουν να βλέπουν την έκταση της καταστροφής στη Λαχέινα. «Καταστράφηκαν όλα, όλα. Η καρδιά μου ραγίζει», λέει ο 80χρονος Αντονι Γκαρσία, που επέλεξε την Λαχέινα ως τόπο κατοικίας εδώ και 30 χρόνια. Γύρω του, οι επιζήσαντες ψάχνουν στις στάχτες με την ελπίδα να βρουν φωτογραφίες ή αντικείμενα.

Footage of the initial start of the fires in Lahaina, Maui.

No official cause has been released yet but class action lawsuits have already been opened by multiple law firms, suing the local utility and power companies for their roll in the tragedy. #Hawaii#Maui#MauiFirespic.twitter.com/Y6XtXlxFqp