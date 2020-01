Πυρκαγιές στην Αυστραλία: Ψάχνουν τα αίτια της συντριβής του C-130 - Πένθος για τα τρία μέλη του πληρώματος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - ΦΩΤΟ: 7newscom.au

“Θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την τεράστια συνεισφορά και κυρίως την υπέρτατη θυσία αυτών των εξαιρετικών ανθρώπων που έκαναν μία εξαιρετική δουλειά,” δήλωσε ο υπεύθυνος των πυροσβεστικών υπηρεσιών της πολιτείας Σέιν Φιτζσίμονς.

Warning! These pics may be difficult for some to see. They're covered with logos so they aren't crystal clear, but are certainly telling of it's impact.

C-130 Wreckagehttps://t.co/jrJHFE4CU9#planecrash#UnitedStates#Zeus#SnowyMonaro#bushfires#Australia#C130#NSWfires